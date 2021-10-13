В СБУ заявили о перехвате российского беспилотника. ФОТО

Украинские военные перехватили на линии разграничения беспилотник, который эксперты СБУ идентифицировали как российский Гранат-1. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что сепаратисты "ЛДНР" использовали российский беспилотный летательный аппарат для обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
Также сепаратисты использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных.
По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником Гранат-1, который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
По данному факту открыто уголовное дело, проводится расследование.
Кроме того, СБУ передала на экспертизу еще два враждебные беспилотники, перехваченные на линии разграничения.