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Новости
Украина
13 октября 21, 16:31
В СБУ заявили о перехвате российского беспилотника. ФОТО
ФСБ
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БПЛА Гранат-1 производил обстрел позиций украинских военных на Донбассе, а также вел разведку.
БПЛА Гранат-1 производил обстрел позиций украинских военных на Донбассе, а также вел разведку.

Украинские военные перехватили на линии разграничения беспилотник, который эксперты СБУ идентифицировали как российский Гранат-1. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сепаратисты "ЛДНР" использовали российский беспилотный летательный аппарат для обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Также сепаратисты использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных.

По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником Гранат-1, который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

По данному факту открыто уголовное дело, проводится расследование.

Кроме того, СБУ передала на экспертизу еще два враждебные беспилотники, перехваченные на линии разграничения.








Напомним, в начале сентября на Донбассе беспилотник сепаратистов сбрасывал бомбы.

Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении шпиону спецслужб РФ. Мужчина собирал разведданные о подразделениях ООС. Для этого он выезжал в районы расположения военных объектов и проводил фотофиксацию.
Korrespondent
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