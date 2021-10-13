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13 октября 21, 22:20
Покров Пресвятой Богородицы 2021: что делать в праздник
Покров Пресвятой Богородицы
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В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать великий христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы

Что можно делать? 

В ночь с 13 на 14 октября можно посетить богослужение и поставить свечку Богородице. Можно есть мясо и молочные продукты, ведь день не является постным. На праздничный стол можно поставить пирожки и булочки. 

Обряды на Покров Пресвятой Богородицы

Сильнейшим периодом женской магии считается время от Покрова до праздника Параскевой Пятницы.

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы женщины гадали на любовь и проводили обряды, которые приманили невест. 

В ночь на Покров незамужние девушки во сне могли даже увидеть свою любовь. Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были пораньше проснуться и связать свой рушник на икону Покрова Богоматери. Желательно, чтобы рушник был вышит своими руками, ведь считалось, что девушка своими руками вышивает себе судьбу и женское счастье.

Что категорически запрещено

В этот день существует ряд запретов, которые не следует нарушать, чтобы не навлечь в свой дом беду. Вот главные из них:

- Убирать, стирать, работать физически, заниматься рукоделием.
- Злословить и ругаться с окружающими, отказывать в помощи.
- Злоупотреблять алкоголем.
- Согласно поверьям, также в этот праздник запрещается брать деньги в долг, - - Отказывать гостям и сватам (к одиночеству).

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября: 

- На Покров до обеда еще осень, а после обеда - уже зима.
- Если на Покров испечь много блинов, то зима будет теплой.
- Если на деревьях вовсе не осталось листьев, то следующий год будет легким, если же отдельные листья есть, то зима будет очень холодной.
- Если на Покров выпал снег, то и на Дмитрия (8 ноября) будет. Если же 14 октября сухая погода, то и на Екатерины (7 декабря) не будет снега.
- Дождливый день на Покрова - на следующий год пчелы соберут много меда.
- Если до этого дня не опадет с вишен листва - к теплой зиме.
- Если к этому дню лег снег, значит, урожай будет хороший.

Вот еще несколько примет на 14 октября:
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