Покров Пресвятой Богородицы 2021: что делать в праздник

Что можно делать?

В ночь с 13 на 14 октября можно посетить богослужение и поставить свечку Богородице. Можно есть мясо и молочные продукты, ведь день не является постным. На праздничный стол можно поставить пирожки и булочки.

Обряды на Покров Пресвятой Богородицы

Сильнейшим периодом женской магии считается время от Покрова до праздника Параскевой Пятницы.





В ночь на Покров незамужние девушки во сне могли даже увидеть свою любовь. Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были пораньше проснуться и связать свой рушник на икону Покрова Богоматери. Желательно, чтобы рушник был вышит своими руками, ведь считалось, что девушка своими руками вышивает себе судьбу и женское счастье.





Что категорически запрещено

В этот день существует ряд запретов, которые не следует нарушать, чтобы не навлечь в свой дом беду. Вот главные из них:

- Убирать, стирать, работать физически, заниматься рукоделием. - Злословить и ругаться с окружающими, отказывать в помощи. - Злоупотреблять алкоголем. - Согласно поверьям, также в этот праздник запрещается брать деньги в долг, - - Отказывать гостям и сватам (к одиночеству).



