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Новости
Украина
14 октября 21, 11:01
В Херсоне бум вакцинации от коронавируса
вакцина
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Область попала в красную зону карантина, что мотивировало местных жителей прививаться, пояснили в мэрии Херсона.
В Херсоне образовались очереди в пунктах COVID-вакцинации. Об этом заявил и.о. заммэра Роман Головня на брифинге, сообщает Укринформ в среду, 13 октября.

Регион с 15 октября переходит в красную зону карантина, поэтому вопрос о мотивации для вакцинации уже не возникает, говорит чиновник.

"По состоянию на утро у нас около 20% всего населения имеет две (дозы - ред.) вакцины - это то, что зеленый сертификат", - сказал Головня.

Около 126 тысяч местных жителей получили первую дозу вакцины.

"У нас в городе - вакцинальный бум, выстроились очереди", - добавил заммэра.

Головня отметил, что был случай, когда человеку в очереди стало плохо, вызвали скорую, сделали быстрый тест, который оказался положительным.

"Дотянули до последнего, когда в пик эпидемии массово собираемся для того, чтобы вакцинироваться", - отметил Головня.

Заммэра обратился к горожанам с просьбой с уважением относиться к медработникам, которые очень загружены. Если медики будут увольняться, это будет катастрофа, напомнил он.

"Сегодня мы вели разговор о госпитале ветеранов войны, то там нет реально физически работников, нужно их искать, чтобы они пришли работать", - пояснил Головня.

"Откровенно вам скажу - люди устали, поэтому я хотел бы призвать всех к взаимопониманию, чтобы люди не поднимали лишней паники, претенциозности. Многие люди (медработники - ред.) говорят: нам проще уволиться (и пишут заявления на увольнение), чем в таком режиме работать. Хоть есть там доплаты или нет доплат. На первичном звене, например, сейчас нет доплат, мы ставим вопрос, чтобы их поддержать, и эту доплату сделать. Такие же нагрузки в отделениях - вы представьте, если больница загружена из 100% на 95%. Причем это - тяжелые больные. Он реально сейчас не нуждается в кислороде, через десять минут уже нужно везти в реанимацию", - говорит Головня.

Заместитель городского главы подытожил, что поставил вопрос перед депутатами горсовета, мэром, чтобы предусмотреть доплаты в первичном звене, поддержав в этих условиях медиков.

Источник: https://korrespondent.net/
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