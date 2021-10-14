В Херсоне бум вакцинации от коронавируса

В Херсоне образовались очереди в пунктах COVID-вакцинации. Об этом заявил и.о. заммэра Роман Головня на брифинге, сообщает Укринформ в среду, 13 октября.





Регион с 15 октября переходит в красную зону карантина, поэтому вопрос о мотивации для вакцинации уже не возникает, говорит чиновник.





"По состоянию на утро у нас около 20% всего населения имеет две (дозы - ред.) вакцины - это то, что зеленый сертификат", - сказал Головня.





Около 126 тысяч местных жителей получили первую дозу вакцины.





"У нас в городе - вакцинальный бум, выстроились очереди", - добавил заммэра.





Головня отметил, что был случай, когда человеку в очереди стало плохо, вызвали скорую, сделали быстрый тест, который оказался положительным.





"Дотянули до последнего, когда в пик эпидемии массово собираемся для того, чтобы вакцинироваться", - отметил Головня.





Заммэра обратился к горожанам с просьбой с уважением относиться к медработникам, которые очень загружены. Если медики будут увольняться, это будет катастрофа, напомнил он.





"Сегодня мы вели разговор о госпитале ветеранов войны, то там нет реально физически работников, нужно их искать, чтобы они пришли работать", - пояснил Головня.





"Откровенно вам скажу - люди устали, поэтому я хотел бы призвать всех к взаимопониманию, чтобы люди не поднимали лишней паники, претенциозности. Многие люди (медработники - ред.) говорят: нам проще уволиться (и пишут заявления на увольнение), чем в таком режиме работать. Хоть есть там доплаты или нет доплат. На первичном звене, например, сейчас нет доплат, мы ставим вопрос, чтобы их поддержать, и эту доплату сделать. Такие же нагрузки в отделениях - вы представьте, если больница загружена из 100% на 95%. Причем это - тяжелые больные. Он реально сейчас не нуждается в кислороде, через десять минут уже нужно везти в реанимацию", - говорит Головня.





Заместитель городского главы подытожил, что поставил вопрос перед депутатами горсовета, мэром, чтобы предусмотреть доплаты в первичном звене, поддержав в этих условиях медиков.



