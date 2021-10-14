В Одессе школы уходят на дистанционное обучение

Школам Одессы рекомендовали с 18 октября перейти на дистанционное обучение. Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в среду, 13 октября.





"С учетом явного ухудшения эпидситуации, закрытия почти 200 классов на карантин, письма МОН (министерство образования и науки), с 18 октября на неделю школам города рекомендовано дистанционное обучение", - написала Буйневич в Facebook.





Кроме того, осенние каникулы в Одессе начнутся с 25 октября и закончатся 29-го, добавила чиновница.





Напомним, что ранее МОН рекомендовало уйти на каникулы с понедельника. Из-за усугубления эпидемии коронавируса в Украине, школам рекомендовали начать каникулы уже с 18 октября.



