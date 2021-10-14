В Украине рассматривают бустерную вакцинацию

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) уже на следующей неделе рассмотрит вопрос бустерной вакцинации в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в среду, 13 октября.





Бустерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок, пояснил Кузин.





"Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение", - сказал Кузин.





По его словам, в начале бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний.





"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни - ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", - подытожил главный санврач.





Напомним, что в Украине лишь 20% взрослых прошли вакцинацию. Самый высокий уровень вакцинации в центральной Украине и в Киеве, а наиболее низкий - в Закарпатской области.





Также сообщалось, что в Украине намерены упростить процедуру вакцинации. Минздрав предлагает разрешить проводить вакцинацию от коронавируса медсестрам без привлечения врача.



