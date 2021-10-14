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Новости
Украина
14 октября 21, 11:15
В Украине рассматривают бустерную вакцинацию
вакцина
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Дополнительную дозу вакцины от коронавируса будут предлагать людям с хроническими заболеваниями.
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) уже на следующей неделе рассмотрит вопрос бустерной вакцинации в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в среду, 13 октября.

Бустерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок, пояснил Кузин.

"Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение", - сказал Кузин.

По его словам, в начале бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний.

"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни - ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", - подытожил главный санврач.

Напомним, что в Украине лишь 20% взрослых прошли вакцинацию. Самый высокий уровень вакцинации в центральной Украине и в Киеве, а наиболее низкий - в Закарпатской области.

Также сообщалось, что в Украине намерены упростить процедуру вакцинации. Минздрав предлагает разрешить проводить вакцинацию от коронавируса медсестрам без привлечения врача.

Источник: https://korrespondent.net/
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