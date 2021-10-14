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Новости
Украина
14 октября 21, 11:21
В Украине могут развернуть мобильные госпитали
мобильный госпиталь
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В Украине растет число госпитализаций с коронавирусом, а ряд областей уже подходят к черте "красной" зоны.
В Украине рассматривают вопрос о развертывании мобильных госпиталей из-за вспышки коронавируса. Об этом в среду, 13 октября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

"У меня в кабинете находится заместитель Херсонской ОГА и мы рассматриваем вопрос, нуждается ли Херсон в развертывание мобильного госпиталя. И если так, то возле которой больницы. С Харьковской ОГА мы также находимся в контакте: добавляем кровати, расширяем количество учреждений здравоохранения. Мы понимаем, что способности системы здравоохранения не безграничны, потому что должны быть еще и медицинские работники и реаниматологи", - сказал Ляшко. 

Он добавил, что COVID-19 - это серьезная болезнь и "она приводит к тому, что люди не могут самостоятельно дышать".

Ляшко отметил, что ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться. 

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе", - заявил Ляшко.

В то же время, он не стал уточнять какие именно регионы могут "стать красными".

Известно, что в "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Источник: https://korrespondent.net/
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