В Украине могут развернуть мобильные госпитали

В Украине рассматривают вопрос о развертывании мобильных госпиталей из-за вспышки коронавируса. Об этом в среду, 13 октября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.





"У меня в кабинете находится заместитель Херсонской ОГА и мы рассматриваем вопрос, нуждается ли Херсон в развертывание мобильного госпиталя. И если так, то возле которой больницы. С Харьковской ОГА мы также находимся в контакте: добавляем кровати, расширяем количество учреждений здравоохранения. Мы понимаем, что способности системы здравоохранения не безграничны, потому что должны быть еще и медицинские работники и реаниматологи", - сказал Ляшко.





Он добавил, что COVID-19 - это серьезная болезнь и "она приводит к тому, что люди не могут самостоятельно дышать".





Ляшко отметил, что ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться.





"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе", - заявил Ляшко.





В то же время, он не стал уточнять какие именно регионы могут "стать красными".





Известно, что в "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.





В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.





Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.



