Шмыгаль сообщил о результатах поездки в Швецию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочей поездки в Королевство Швеция провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, на которой стороны договорились о развитии двухсторонних отношений между странами. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба правительства.





Отдельно глава украинского правительства отметил поддержку, предоставленную правительством Швеции для внедрения реформы децентрализации и поблагодарил за помощь, оказываемую через Шведское Агентство по радиационной безопасности для украинских атомных электростанций.





"Диверсификация источников ядерного топлива является одним из наших приоритетов в контексте обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, Украина выполнила все технические условия для интеграции объединенной энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Для нас это станет важным шагом в направлении энергонезависимости", - сказал Шмыгаль.





Стороны подняли вопросы сотрудничества в сфере утилизации и переработки мусора. Глава украинского правительства отметил, что опыт и передовые технологии шведских компаний могут поспособствовать совершенствованию системы утилизации в Украине.





"Поощряем шведские компании к продолжению реализации совместных проектов в Украине, в частности пользуясь преимуществами закона о так называемых "инвестиционных нянь", - отметил глава украинского правительства.





Денис Шмыгаль призвал шведские компании к продолжению реализации совместных проектов в Украине и подчеркнул, что Киев готов дальше развивать сотрудничество в области информационных технологий, в частности в цифровизации и усилении кибербезопасности.



