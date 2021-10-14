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Новости
Украина
14 октября 21, 11:30
Шмыгаль сообщил о результатах поездки в Швецию
Денис Шмыгаль
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Инвестиции и увеличение инвестиционной активности могут стать драйвером развития экономических отношений между странами, считает Шмыгаль.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочей поездки в Королевство Швеция провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, на которой стороны договорились о развитии двухсторонних отношений между странами. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Отдельно глава украинского правительства отметил поддержку, предоставленную правительством Швеции для внедрения реформы децентрализации и поблагодарил за помощь, оказываемую через Шведское Агентство по радиационной безопасности для украинских атомных электростанций.

"Диверсификация источников ядерного топлива является одним из наших приоритетов в контексте обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, Украина выполнила все технические условия для интеграции объединенной энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Для нас это станет важным шагом в направлении энергонезависимости", - сказал Шмыгаль.

Стороны подняли вопросы сотрудничества в сфере утилизации и переработки мусора. Глава украинского правительства отметил, что опыт и передовые технологии шведских компаний могут поспособствовать совершенствованию системы утилизации в Украине.

"Поощряем шведские компании к продолжению реализации совместных проектов в Украине, в частности пользуясь преимуществами закона о так называемых "инвестиционных нянь", - отметил глава украинского правительства.

Денис Шмыгаль призвал шведские компании к продолжению реализации совместных проектов в Украине и подчеркнул, что Киев готов дальше развивать сотрудничество в области информационных технологий, в частности в цифровизации и усилении кибербезопасности.

Источник: https://korrespondent.net/
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