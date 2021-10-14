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Новости
Украина
14 октября 21, 11:31
Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный
Донбасс
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Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в четверг, 14 октября, в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что один из вчерашних обстрелов проводился с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военному предоставлено домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке штаба.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Источник: https://korrespondent.net/
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