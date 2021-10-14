Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 октября 21, 11:32
В Украине резкий скачок числа заболевших COVID
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За день выявили почти 19 тысяч новых заболевших, что более, чем на 2,5 тысячи превышает вчерашний показатель.
За минувшие сутки в Украине выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID. Скончались 412 пациентов. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает Министерство здравоохранения.

Так, в среду зафиксировали 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 633 человека;
летальных случаев - 412;
выздоровели - 7 630 человек.

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 936 случаев;
Винницкая область - 285 случаев;
Волынская область - 352 случая;
Днепропетровская область - 1232 случая;
Донецкая область - 900 случаев;
Житомирская область - 1107 случаев;
Закарпатская область - 207 случаев;
Запорожская область - 987 случаев;
Ивано-Франковская область - 516 случаев;
Киевская область - 723 случая;
Кировоградская область - 114 случаев;
Луганская область - 709 случаев;
Львовская область - 1132 случая;
Николаевская область - 217 случаев;
Одесская область - 1191 случай;
Полтавская область - 739 случаев;
Ровенская область - 662 случая;
Сумская область - 1003 случая;
Тернопольская область - 768 случаев;
Харьковская область - 1665 случаев;
Херсонская область - 851 случай;
Хмельницкая область - 786 случаев;
Черкасская область - 497 случаев;
Черновицкая область - 584 случая;
Черниговская область - 718 случаев.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Заболевемость COVID держится около 12 тысяч
В Украине удвоился прирост COVID
В Крыму новый антирекорд прироста COVID
В Украине резкий скачок COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID
noimageСутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный
noimageШмыгаль сообщил о результатах поездки в Швецию
noimageВ Украине могут развернуть мобильные госпитали
noimageОсенние каникулы в школах могут продлить
Лента новостей