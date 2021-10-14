В Украине резкий скачок числа заболевших COVID

За минувшие сутки в Украине выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID. Скончались 412 пациентов. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает Министерство здравоохранения.





Так, в среду зафиксировали 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368).





Также за минувшие сутки:





госпитализированы - 4 633 человека;

летальных случаев - 412;

выздоровели - 7 630 человек.





Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.





Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев - 936 случаев;

Винницкая область - 285 случаев;

Волынская область - 352 случая;

Днепропетровская область - 1232 случая;

Донецкая область - 900 случаев;

Житомирская область - 1107 случаев;

Закарпатская область - 207 случаев;

Запорожская область - 987 случаев;

Ивано-Франковская область - 516 случаев;

Киевская область - 723 случая;

Кировоградская область - 114 случаев;

Луганская область - 709 случаев;

Львовская область - 1132 случая;

Николаевская область - 217 случаев;

Одесская область - 1191 случай;

Полтавская область - 739 случаев;

Ровенская область - 662 случая;

Сумская область - 1003 случая;

Тернопольская область - 768 случаев;

Харьковская область - 1665 случаев;

Херсонская область - 851 случай;

Хмельницкая область - 786 случаев;

Черкасская область - 497 случаев;

Черновицкая область - 584 случая;

Черниговская область - 718 случаев.



