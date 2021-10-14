В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID

За последние сутки в Украине сделали более 164 тысяч прививок от коронавируса, что больше, чем накануне, большинство - первой дозой. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.





"Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине: 164 387 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы - 78 465 человек", - говорится в сообщении.





Также сообщается, что с начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу - 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 349 739 человек. В общей сложности сделано 14 124 223 прививки.





В Минздраве также напомнили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре не были вакцинированны.



