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Новости
Украина
14 октября 21, 11:39
В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID
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За день в стране вакцинировали почти 164 тысячи человек. А с начала кампании было сделано более 14 миллионов прививок.
За последние сутки в Украине сделали более 164 тысяч прививок от коронавируса, что больше, чем накануне, большинство - первой дозой. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине: 164 387 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы - 78 465 человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу - 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 349 739 человек. В общей сложности сделано 14 124 223 прививки.

В Минздраве также напомнили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре не были вакцинированны.

Источник: https://korrespondent.net/
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