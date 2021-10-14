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Новости
Украина
14 октября 21, 22:19
Зеленский прибыл на Донбасс с рабочим визитом
Владимир Зеленский
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Глава государства посетит позиции операции Объединенных сил и торжественные мероприятия в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

Также президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины и поблагодарил за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.
Korrespondent
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