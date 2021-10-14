Суд признал незаконным присутствие иностранцев в госорганах

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным формирование органов государственной власти гражданами иностранных государств, которые участвовали в кадровой комиссии.

Как сообщает УНИАН, это стало одной из причин удовлетворения иска прокурора Тараса Карпюка к Первой кадровой комиссии и Офису генерального прокурора Украины (ОГПУ) по поводу признания противоправным решения о неуспешном прохождении аттестации и восстановления его в должности.

Вердикт опубликован на сайте Единого госреестра судебных решений.

Согласно документу, ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает ОГПУ вступать в международные отношения по вопросам аттестации прокуроров путем непосредственных контактов между Офисом и посольством США.

Кроме этого, суд считает, что Офис президента незаконно привлек американских специалистов к реорганизации прокуратуры и получил от директора отдела посольства США списки иностранных агентов, после чего назначил их в состав кадровой комиссии.

В ОАСК считают, что это обусловило создание кадровой комиссии под влиянием иностранного государства и означает потерю суверенных прав Украины на формирование органов государственной власти.

"Как видно из писем отдела по правоохранительным вопросам посольства США, директор отдела направил в состав кадровой комиссии представителей общественных и международных организаций (Автомайдан, Transparency International), то есть, даже не сотрудников посольства", — отмечают в ОАСК.

Суд утверждает, что, включив этих лиц в состав кадровой комиссии, Офис сформировал нелегитимный состав органа, который решал судьбу прокуроров во время аттестации.

"Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины явно противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины", — констатировали в ОАСК.

Стоит отметить, что в свое время в Украине должности министров и госчиновников занимали люди с двойным или вообще иностранным гражданством.

Так, с начала марта 2014 по конец марта 2015 бизнесмен Игорь Коломойский, который имеет три гражданства (Украины, Израиля и Кипра) занимал пост главы Днепропетровской облгосадминистрации.

Должность главы Одесской ОГА занимал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, а Национальную полицию Украины возглавляла Хатия Деканоидзе.

В 2016 — 2017 годах главой правления АО "Укрзализныця" был польский рок-музыкант Войцех Бальчун.

Кроме этого, исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины три года была Уляна Супрун, которая до этого имела гражданство США.