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Новости
Украина
15 октября 21, 12:39
Президент присвоил новые звания пяти офицерам ВСУ
Владимир Зеленский
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Зеленский присвоил новые звания пяти украинским офицерам, среди которых командующий Воздушных сил.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, подписал указ, которым присвоил новые звания пяти украинским офицерам. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Воинские звания бригадного генерала присвоены:

полковнику Владимиру Горбатюку - начальнику штаба - заместителю командующего войсками оперативного командования Захід Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
полковнику Сергею Литвинову - командующему войск оперативного командования Захід Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
полковнику Анатолию Шевченко - заместителю командующего объединенных сил Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Воинское звание коммодора привоено капитану 1 ранга Алексею Доскату - заместителю командующего Военно-Морских сил ВСУ.

Отдельным указом звание генерал-лейтенанта присвоено генерал-майору Николаю Олещуку - командующему Воздушных сил ВСУ.

Источник: https://korrespondent.net/
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