Президент присвоил новые звания пяти офицерам ВСУ

Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, подписал указ, которым присвоил новые звания пяти украинским офицерам. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Воинские звания бригадного генерала присвоены:
полковнику Владимиру Горбатюку - начальнику штаба - заместителю командующего войсками оперативного командования Захід Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
полковнику Сергею Литвинову - командующему войск оперативного командования Захід Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
полковнику Анатолию Шевченко - заместителю командующего объединенных сил Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Воинское звание коммодора привоено капитану 1 ранга Алексею Доскату - заместителю командующего Военно-Морских сил ВСУ.
Отдельным указом звание генерал-лейтенанта присвоено генерал-майору Николаю Олещуку - командующему Воздушных сил ВСУ.