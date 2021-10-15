Украина получит от Британии ракетное оружие и корабли

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Дом.





По его словам, будут реализованы четыре направления, которые усилят способность украинского военного флота.





"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", - сказал посол.





Пристайко отметил, что первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.



