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Новости
Украина
15 октября 21, 12:40
Украина получит от Британии ракетное оружие и корабли
Вадим Пристайко
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Первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям.
Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Дом.

По его словам, будут реализованы четыре направления, которые усилят способность украинского военного флота.

"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", - сказал посол.

Пристайко отметил, что первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.

Источник: https://korrespondent.net/
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