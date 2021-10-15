Зеленский назвал главную цель войска Украины

Президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню защитников и защитниц Украины, в Мариуполе. Об этом в четверг, 14 октября, сообщила пресс-служба главы государства.





Так, украинский лидер поздравил украинских военнослужащих с праздником, вручил государственные награды и присвоил высшие воинские и специальные звания.

Также Зеленский и другие присутствующие почтили память украинских военных, которые погибли, защищая страну.





Во время выступления президент заявил, что "цель нашего нового войска Украины - наследовать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи", и в то же время призвал "мыслить шире стереотипов и разрушать штампы".





Глава государства объяснил, что защитниками Украины являются не только военнослужащие Вооруженных сил, но и добровольцы, волонтеры, медики, журналисты, деятели культуры, юристы, семьи военных.





"Это все наши защитники и защитницы. Сколько нас? Миллионы", - сказал он и добавил, что Украина будет защищать людей, которые защищают ее.



