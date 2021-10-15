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Новости
Украина
15 октября 21, 12:46
Зеленский назвал главную цель войска Украины
Владимир Зеленский
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Глава государства призвал защитников "наследовать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи".
Президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню защитников и защитниц Украины, в Мариуполе. Об этом в четверг, 14 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер поздравил украинских военнослужащих с праздником, вручил государственные награды и присвоил высшие воинские и специальные звания.
Также Зеленский и другие присутствующие почтили память украинских военных, которые погибли, защищая страну.

Во время выступления президент заявил, что "цель нашего нового войска Украины - наследовать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи", и в то же время призвал "мыслить шире стереотипов и разрушать штампы".

Глава государства объяснил, что защитниками Украины являются не только военнослужащие Вооруженных сил, но и добровольцы, волонтеры, медики, журналисты, деятели культуры, юристы, семьи военных.

"Это все наши защитники и защитницы. Сколько нас? Миллионы", - сказал он и добавил, что Украина будет защищать людей, которые защищают ее.

Источник: https://korrespondent.net/
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