Запланирован визит Зеленского в Британию

В конце текущего месяца президент Владимир Зеленский совершит официальный визит в Великобританию. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу Дом, обнародованном в четверг, 14 октября.





"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом. В конце этого месяца", - сказал глава дипмиссии.





По словам Пристайко, в ходе визита запланировано заседание, на котором состоится "стратегический диалог".





Напомним, в октябре прошлого года Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили Великобританию. Украинский президент стал первым иностранным лидером, приехавшим в Соединенное Королевство с начала пандемии коронавируса.





Итогом того визита стало подписание нескольких соглашений, в том числе о свободной торговле и стратегическом партнерстве.



