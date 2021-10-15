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Новости
Украина
15 октября 21, 13:30
Запланирован визит Зеленского в Британию
Владимир Зеленский
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Поездка главы государства намечена на конец октября. В Соединенном Королевстве состоится двусторонний стратегический диалог.
В конце текущего месяца президент Владимир Зеленский совершит официальный визит в Великобританию. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу Дом, обнародованном в четверг, 14 октября.

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом. В конце этого месяца", - сказал глава дипмиссии.

По словам Пристайко, в ходе визита запланировано заседание, на котором состоится "стратегический диалог".

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили Великобританию. Украинский президент стал первым иностранным лидером, приехавшим в Соединенное Королевство с начала пандемии коронавируса.

Итогом того визита стало подписание нескольких соглашений, в том числе о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Источник: https://korrespondent.net/
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