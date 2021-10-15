Сутки в зоне ООС: три обстрела, ВСУ без потерь

За минувшие сутки подразделения сепаратистов три раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сиз в утренней сводке в пятницу, 15 октября.





Так, вблизи Пивденного враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новолуганского позиции украинских бойцов были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.





Также в районе Катериновки незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.





ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.





С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Напомним, за сутки 13 октября сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Тгда был ранен один украинский военнослужащий.



