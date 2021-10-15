Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 октября 21, 13:38
Сутки в зоне ООС: три обстрела, ВСУ без потерь
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов три раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сиз в утренней сводке в пятницу, 15 октября.

Так, вблизи Пивденного враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новолуганского позиции украинских бойцов были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также в районе Катериновки незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 13 октября сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Тгда был ранен один украинский военнослужащий.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, ВСУ без потерь
ООС: более 400 нарушений "тишины" за сутки
Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, ранены два бойца
В зоне ООС четыре обстрела за день, ВСУ без потерь
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Херсонская область перешла в красную зону
noimageЧисло жертв пандемии в Украине превысило 60 тысяч
noimageЗапланирован визит Зеленского в Британию
noimageЗеленский назвал главную цель войска Украины
noimageАэропорт в Жулянах закроют на год
Лента новостей