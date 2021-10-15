Число жертв пандемии в Украине превысило 60 тысяч

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 13 624 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже показателя в четверг. При этом общее число жертв пандемии превысило 60 тысяч, сообщает Минздрав в пятницу, 15 октября.
Среди новых инфицированных детей – 1 177, медработников – 170. Госпитализированы – 4 633 человека, летальных случаев – 202, выздоровели – 4 591 человек.
Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (1 492), Днепропетровской (1 332) и Запорожской (927) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 610 899 человек, выздоровели 2 316 582 человека, летальных случаев – 60 137.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 456
Винницкая - 270
Волынская - 284
Днепропетровская - 1332
Донецкая - 816
Житомирская - 860
Закарпатская - 129
Запорожская - 927
Ивано-Франковская - 290
Киевская - 391/734
Кировоградская - 78
Луганская - 213
Львовская - 816
Николаевская - 237
Одесская - 753
Полтавская - 230
Ровенская - 308
Сумская - 681
Тернопольская - 514
Харьковская - 1492
Херсонская - 709
Хмельницкая - 655
Черкасская - 274
Черновицкая - 579
Черниговская - 330