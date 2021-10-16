СНБО утвердил план обороны Украины

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итога заседания, брифинг траслировался в Facebook Офиса президента.

Как сообщил Данилов, документ такого уровня и содержания утвержден в Украине впервые, он дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной.





"Четко понимаем, какие органы, в случае ситуации, с кем должны сотрудничать. Каким образом привлекаются люди, которые находятся в территориальной обороне", – сказал секретарь СНБО.





Утвержденный план обороны Украины разрабатывали около двух лет.





"Это первый фундаментальный документ. Он полностью секретный", – сказал Данилов.





20 сентября 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1011 о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства.





На следующий день тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк сказал, что план обороны Украины, который разрабатывает новая власть, будет представлен в 2021 году.