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Новости
Украина
16 октября 21, 17:31
Украина пообещала "задавить" Россию в Гааге
Керченский пролив
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Последствия для российской стороны будут "серьезными и продолжительными", заявил министр иностранных дел.

Последствия судебных слушаний в Гааге об инциденте в Керченском проливе будут для России "серьезными и продолжительными", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 октября. По его словам, Киев на суде будет "давить железной логикой юридических аргументов".

В колонке для издания УП министр написал, что победа Киева в суде важна "для мира в целом", так как это будет сигналом, что "нельзя нарушать правила". Он выразил уверенность, что вынесенное в Гааге решение будет справедливым, и "Россия окажется в углу юридического ринга".

"Пусть это (судебное разбирательство - ред.) займет немного больше времени, чем понадобилось российским военным для тарана корабля в международных водах. Но последствия для нарушителей будут более серьезными и продолжительными", - написал Кулеба.

11 октября Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по делу о захвате украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 

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Украина настаивает, что Россия тогда нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. Россия же считает, что дело не подпадает под юрисдикцию трибунала. 
Korrespondent
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