Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 октября 21, 18:01
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ. ВИДЕО
Донецк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Около 300 протестующих требуют освобождения Андрей Косяка, которого на этой неделе задержали украинские военные.

В Донецке второй день проходит акция протеста возле отеля Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ. Ее участники заблокировали международных наблюдателей, сообщают сепаратистские СМИ в субботу, 16 октября.

Указано, что около 300 протестующих требуют освобождения Андрей Косяка, которого на этой неделе задержали украинские военные.

Жители Донецка установили палатки у здания гостиницы Park Inn. По их словам, акция бессрочная и "будет продолжаться, пока украинская власть не выполнит главное требование – освободить Андрея Косяка". Также они направили письмо представителям ООН и ОБСЕ с требованием содействовать его возвращению.

Как сказал на акции один из ее участников Андрей Федченко, выход сотрудникам ОБСЕ из гостиницы заблокировали, "поскольку они не выполняют своих функций – соблюдение прав человека". В итоге наблюдатели ОБСЕ остаются заблокированными в гостинице уже вторые сутки.

Протестующие в руках держат плакаты: "Мы устали терпеть беспредел ВСУ", "Отчеты ОБСЕ – перевод бумаги", "ОБСЕ, выполняйте свой мандат!" и другие. Также они скандируют: "Свободу Андрею!".

Напомним, в среду, 13 октября, украинские военнослужащие задержали мужчину, который под предлогом разминирования территории вел разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.


Служба безопасности Украины установила, что Косяк осуществлял разведку, он имеет криминальное прошлое. Ему объявили подозрение. На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.


Злоумышленник оказался участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелков козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

При этом оккупанты с ОРЛО называют боевика "офицером", работников Службы безопасности Украины "киевскими силовиками" и требуют отпустить Косяка.

"ЛНР прекратила все контакты с Киевом в Совместном центре по контролю за прекращением огня (СЦКК) до возвращения своего офицера, задержанного вчера киевскими силовиками на линии разграничения. В Луганске заявляют, что офицер был задержан во время согласованных с ОБСЕ работ у КПП "Первомайск - Золотое".

Военный билет россиянина Андрея Косяка
Военный билет россиянина Андрея Косяка ФОТО ВСУ

По данным СБУ, задержанный (по паспорту Андрей Косяк) - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении в 2010 году умышленного убийства.
Кликните по изображению для просмотра
Korrespondent
Ещё по теме:
В Донецке взяли в заложники беременную украинку
У ОП на акции протеста избили журналиста
Нацкорпус анонсировал продолжение протестных акций
В Берлине тысячи людей протестовали против карантинных мер
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Запорожье вводит ограничения красной зоны
noimageУкраина пообещала "задавить" Россию в Гааге
Лента новостей