В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ. ВИДЕО

В Донецке второй день проходит акция протеста возле отеля Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ. Ее участники заблокировали международных наблюдателей, сообщают сепаратистские СМИ в субботу, 16 октября.

Указано, что около 300 протестующих требуют освобождения Андрей Косяка, которого на этой неделе задержали украинские военные.

Жители Донецка установили палатки у здания гостиницы Park Inn. По их словам, акция бессрочная и "будет продолжаться, пока украинская власть не выполнит главное требование – освободить Андрея Косяка". Также они направили письмо представителям ООН и ОБСЕ с требованием содействовать его возвращению.

Как сказал на акции один из ее участников Андрей Федченко, выход сотрудникам ОБСЕ из гостиницы заблокировали, "поскольку они не выполняют своих функций – соблюдение прав человека". В итоге наблюдатели ОБСЕ остаются заблокированными в гостинице уже вторые сутки.

Протестующие в руках держат плакаты: "Мы устали терпеть беспредел ВСУ", "Отчеты ОБСЕ – перевод бумаги", "ОБСЕ, выполняйте свой мандат!" и другие. Также они скандируют: "Свободу Андрею!".

Напомним, в среду, 13 октября, украинские военнослужащие задержали мужчину, который под предлогом разминирования территории вел разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.





Служба безопасности Украины установила, что Косяк осуществлял разведку, он имеет криминальное прошлое. Ему объявили подозрение. На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.





