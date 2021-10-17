В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ. ВИДЕО

В Донецке второй день проходит акция протеста возле отеля Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ. Ее участники заблокировали международных наблюдателей, сообщают сепаратистские СМИ в субботу, 16 октября.
Указано, что около 300 протестующих требуют освобождения Андрей Косяка, которого на этой неделе задержали украинские военные.
Жители Донецка установили палатки у здания гостиницы Park Inn. По их словам, акция бессрочная и "будет продолжаться, пока украинская власть не выполнит главное требование – освободить Андрея Косяка". Также они направили письмо представителям ООН и ОБСЕ с требованием содействовать его возвращению.
Как сказал на акции один из ее участников Андрей Федченко, выход сотрудникам ОБСЕ из гостиницы заблокировали, "поскольку они не выполняют своих функций – соблюдение прав человека". В итоге наблюдатели ОБСЕ остаются заблокированными в гостинице уже вторые сутки.
Протестующие в руках держат плакаты: "Мы устали терпеть беспредел ВСУ", "Отчеты ОБСЕ – перевод бумаги", "ОБСЕ, выполняйте свой мандат!" и другие. Также они скандируют: "Свободу Андрею!".
Напомним, в среду, 13 октября, украинские военнослужащие задержали мужчину, который под предлогом разминирования территории вел разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.