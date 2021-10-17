Запорожье вводит ограничения красной зоны

В Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации с 18 октября устанавливается красный уровень эпидопасности и вводятся дополнительные ограничительные карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

Новые ограничения вводятся в дополнение к уже действующим ограничений.

В частности дополнительно запрещается

- работа баров, кафе, ресторанов (работать можно будет только на вынос);

- ТРЦ и других развлекательных заведений;

- заведений бытового обслуживания (с исключениями);

- спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров.

Также запрещается проведение массовых культурных мероприятий.





15 октября красный уровень эпидопасности решили установить еще в четырех областях – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.

