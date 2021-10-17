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16 октября 21, 21:46
Запорожье вводит ограничения красной зоны
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В Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации с 18 октября устанавливается красный уровень эпидопасности

В Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации с 18 октября устанавливается красный уровень эпидопасности и вводятся дополнительные ограничительные карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

Новые ограничения вводятся в дополнение к уже действующим ограничений.

В частности дополнительно запрещается 

- работа баров, кафе, ресторанов (работать можно будет только на вынос); 

- ТРЦ и других развлекательных заведений; 

- заведений бытового обслуживания (с исключениями); 

- спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров. 

Также запрещается проведение массовых культурных мероприятий.

Напомним, 15 октября в красную зону перешла Херсонская область. 

15 октября красный уровень эпидопасности решили установить еще в четырех областях – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.
liga.net
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