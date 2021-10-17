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Новости
Украина
17 октября 21, 10:31
Украина пообещала "задавить" Россию в Гааге
корабль
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Последствия для российской стороны будут "серьезными и продолжительными", заявил министр иностранных дел.
Последствия судебных слушаний в Гааге об инциденте в Керченском проливе будут для России "серьезными и продолжительными", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 октября. По его словам, Киев на суде будет "давить железной логикой юридических аргументов".

В колонке для издания УП министр написал, что победа Киева в суде важна "для мира в целом", так как это будет сигналом, что "нельзя нарушать правила". Он выразил уверенность, что вынесенное в Гааге решение будет справедливым, и "Россия окажется в углу юридического ринга".

"И мы задавим российских преступников. Пусть это (судебное разбирательство - ред.) займет немного больше времени, чем понадобилось российским военным для тарана корабля в международных водах. Но последствия для нарушителей будут более серьезными и продолжительными", - написал Кулеба.

11 октября Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по делу о захвате украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Украина настаивает, что Россия тогда нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. Россия же считает, что дело не подпадает под юрисдикцию трибунала.

Источник: https://korrespondent.net/
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