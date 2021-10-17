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Новости
Украина
17 октября 21, 10:32
Отопление в Украине: угля на весь сезон не хватит
отопление
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Минэнерго рассчитывает на уже подписанные контракты и поставку ископаемых, отметили в ведомстве.
В Украине нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона, но Минэнерго рассчитывает на уже подписанные контракты и поставку ископаемых. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил замминистра энергетики Максим Немчинов.

Он отметил, что на сегодня Украина имеет миллионные контракты на поставку угля.

"Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на четыре миллиона, еще на два миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть", - рассказал чиновник.

Немчинов также отметил, что Минэнерго рассчитывает на стабильную работу атомных электростанций. 

Источник: https://korrespondent.net/
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