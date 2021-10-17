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Новости
Украина
17 октября 21, 10:37
Ляшко назвал условие отмены масочного режима
маска
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В Украине создали бригады, которые будут контролировать соблюдение карантина. Нарушителям грозит административная ответственность.
Вопрос об отмене масочного режима в Украине может быть поднят только после вакцинации от коронавируса абсолютного большинства населения страны. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 октября.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы пренебрегли противоэпидемическими правилами. Поэтому, давайте догоним вакцинацию до 70-80 процентов, дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, можем ли мы уже избавиться от масок на лице, или нет", - сказал он.

Глава Минздрава добавил, что в Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение украинцами карантинных норм. Нарушителей будут выявлять и привлекать к административной ответственности.

Ляшко также уточнил, что маски должны носить все, в том числе вакцинированные двумя дозами.

Источник: https://korrespondent.net/
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