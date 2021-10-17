Ляшко назвал условие отмены масочного режима

Вопрос об отмене масочного режима в Украине может быть поднят только после вакцинации от коронавируса абсолютного большинства населения страны. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 октября.





"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы пренебрегли противоэпидемическими правилами. Поэтому, давайте догоним вакцинацию до 70-80 процентов, дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, можем ли мы уже избавиться от масок на лице, или нет", - сказал он.





Глава Минздрава добавил, что в Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение украинцами карантинных норм. Нарушителей будут выявлять и привлекать к административной ответственности.





Ляшко также уточнил, что маски должны носить все, в том числе вакцинированные двумя дозами.



