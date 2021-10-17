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Новости
Украина
17 октября 21, 10:45
Главком ВСУ рассказал, как вернуть суверенитет
Украина
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Высшим проявлением патриотизма является "готовность умирать и убивать за свою землю", считает Залужный.
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Украину к победе ведет "казацкая и повстанческая кровь". Его слова приводит страница Генштаба Украины в Facebook 16 октября.

Речь Залужного была приурочена ко Дню украинского казачества в городе Чигирин и 80-летию со дня создания Украинской повстанческой армии.

"Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед - к Победе... Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории", - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что высшим проявлением патриотизма является "готовность умирать и убивать за свою землю".

Источник: https://korrespondent.net/
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