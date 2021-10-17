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Новости
Украина
17 октября 21, 10:46
Ляшко объяснил, как вакцинироваться после COVID
вакцина
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На сегодняшний день в Украине ограничений по доступу к вакцине от коронавируса не существует, отметил министр.
Вакцинироваться от коронавируса можно и после перенесенной инфекции COVID - когда прошли все симптомы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода 16 октября.

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку. Затем через определенный период времени, в зависимости от того, какой вакциной вы сделаете эту прививку, повторить эту прививку и иметь зеленый сертификат", - заявил Ляшко.

Он отметил, что решение о выжидании шести месяцах было принято в Украине в самом начале прививочной кампании, когда был ограничен доступ к вакцине.

"Сегодня ограничений по доступу к вакцине не существует. У нас в стране - более десяти миллионов доз. Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться - и приедет мобильная бригада и сделает прививки. Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь", - добавил он.

Источник: https://korrespondent.net/
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