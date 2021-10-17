Захват кораблей: когда решат вопрос юрисдикции

Вопрос юрисдикции международного арбитражного трибунала в Гааге по рассмотрению дела Украины против России об инциденте в Керченском проливе будет решен через несколько месяцев, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке на сайте издания УП.





"Через несколько месяцев мы ожидаем заключение судей трибунала. Я верю, что решение будет справедливым. Россия окажется в углу юридического ринга, а Украина выйдет на финишную прямую этого дела", - написал он.





Исковое заявление в связи с данным инцидентом Украина подала 1 апреля 2019 года. Она требовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 года Россия подала предварительные возражения, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража.





Слушания в Гааге по этим предварительным возражениям проходили с 11 до 16 октября. Согласно заявлению Москвы, Украина использует международный арбитраж "для оправдания своей военной авантюры".



