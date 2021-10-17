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Новости
Украина
17 октября 21, 10:58
COVID в Украине: заболели более тысячи детей
COVID-19
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Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что каждый десятый новый случай COVID-19 приходится на детей.
В Украине за прошедшие сутки выявили еще 11 288 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, более двух сотен больных умерли, сообщается на сайте Минздрава 17 октября.

Среди 11 288 новых больных 1086 - детей. Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что каждый десятый новый случай COVID-19 приходится на детей.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 747 человек, летальных случаев - 219. Выздоровел 3541 человек.

По последним данным, Украина на седьмом месте в мире между Индией и Бразилией по уровню заболеваемости. В Европе Украина четвертая. По показателю смертности Украина на шестом месте в мире и на третьем - среди европейских стран.



Источник: https://korrespondent.net/
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