COVID в Украине: заболели более тысячи детей

В Украине за прошедшие сутки выявили еще 11 288 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, более двух сотен больных умерли, сообщается на сайте Минздрава 17 октября.





Среди 11 288 новых больных 1086 - детей. Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что каждый десятый новый случай COVID-19 приходится на детей.





Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 747 человек, летальных случаев - 219. Выздоровел 3541 человек.





По последним данным, Украина на седьмом месте в мире между Индией и Бразилией по уровню заболеваемости. В Европе Украина четвертая. По показателю смертности Украина на шестом месте в мире и на третьем - среди европейских стран.











