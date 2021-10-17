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Новости
Украина
17 октября 21, 14:35
У ОП проверяют ошибку с "ворами в законе" в списке СНБО
Михаил Подоляк
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В Офисе президента проверяют ошибку со списком воров в законе СНБО при Авакове в МВД.

Офис президента проверяет, как при министре внутренних дел Арсене Авакове в санкционный список "воров в законе" Совет нацбезопасности и обороны ошибочно включил более 100 человек. Об этом в комментарии DW заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что нарушения при составлении списка "воров в законе" были допущены при Авакове. При этом Подоляк призвал отказаться "от спекулятивных оценок" санкционных решений.

"В данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", – сказал он.

21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа. 

25 мая сообщалось, что в суд обратились трое фигурантов списка - Адлан Ясагов, Муслим Идрисов и Магомед Шаипов. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что как минимум один из подавших заявление в суд – боец батальона имени шейха Мансура, который воевал на Донбассе. 

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список "воров в законе" ошибочно внесли 108 человек. По его словам, ошибку исправили, а причастных сотрудников МВД наказали.
liga.net
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