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Новости
Украина
17 октября 21, 15:03
Крым побил рекорд по заражениям коронавирусом
COVID-19
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Всего на аннексированном Россией полуострове зарегистрировали 87 646 случаев инфекции COVID-19.
Аннексированный Крым побил рекорд по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом. Об этом 17 октября сообщается на сайте местного Минздрава, введенного российскими властями.

Так, за 16 октября на территории Крыма выявили 586 новых случаев коронавирусной инфекции - рекордное суточное число. Всего на полуострове зарегистрировали 87 646 случаев.

Аннексировавшая полуостров Россия также побила свой рекорд - 34 303 новых случая заболевания COVID-19, что является максимумом с начала пандемии.

По официальным данным, общее число заболевших россиян достигло 7 992 687 человек. За минувшие сутки от инфекции умерли 997 человек, а за весь период наблюдений - 223 312 человек.

Данные российских властей Крыма о заболеваемости COVID-19 не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.

Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирования среди российских военных и спецслужб.

Источник: https://korrespondent.net/
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