Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 октября 21, 21:00
ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке
ОБСЕ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представители миссии приостановили свою работу в целях безопасности

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила миссию по наблюдению за Донбассом из-за протестов сепаратистов возле ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Об этом 17 октября заявил главный наблюдатель Яшар Халит Чевик, передает Reuters. По его словам, 16 октября около 200 пророссийски настроенных демонстрантов пришли в штаб-квартиру ОБСЕ, требуя освободить боевика, задержанного украинскими военными на прошлой неделе.

"В целях безопасности мы приостановили наши операции", — сообщил Чевик.

Он добавил, что непосредственной угрозы со стороны протестующих пока не было.

В агентстве отмечают, что представители миссии и раньше сталкивались с протестами, организованными сепаратистами. Однако в этот раз они заблокировали вход в отель Park Inn, где базируются наблюдатели.

Ранее сообщалось, что в мае Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе приостановила полеты своих дронов дальнего радиуса.

Читайте также: В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ. ВИДЕО

Напомним, некоторые государства-участники ОБСЕ блокировали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.

Delo
Ещё по теме:
ХАМАС заявил, что выпустил по Тель-Авиву 130 ракет. ФОТО
В Донецке взяли в заложники беременную украинку
В ЕС рассказали о "побочках" вакцин Pfizer и Moderna
Кремль рассказал сколько украинцев приняли гражданство РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сеть супермаркетов Lidl заходит в Украину
noimageКрым побил рекорд по заражениям коронавирусом
noimageУ ОП проверяют ошибку с "ворами в законе" в списке СНБО
noimageCOVID в Украине: заболели более тысячи детей
noimageЗахват кораблей: когда решат вопрос юрисдикции
Лента новостей