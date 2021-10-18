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Новости
Украина
18 октября 21, 10:12
В Киеве на даче нашли мертвым дипломата
полиция
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Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".
В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата. По предварительным данным, мужчина умер после падения с лестницы в собственном доме, сообщает пресс-служба полиции Киева. 

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что погибший был дипломатом. Однако имя его не разглашается.

Позже стало известно имя погибшего дипломата - это Виктор Крыжановский.

Крыжановский работал на дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

Как сообщает полиция, женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - заявил начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". 

Источник: https://korrespondent.net/
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