В Киеве на даче нашли мертвым дипломата

В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата. По предварительным данным, мужчина умер после падения с лестницы в собственном доме, сообщает пресс-служба полиции Киева.





Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что погибший был дипломатом. Однако имя его не разглашается.





Позже стало известно имя погибшего дипломата - это Виктор Крыжановский.





Крыжановский работал на дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.





Как сообщает полиция, женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.





"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - заявил начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.





Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".



