Медведчука могли бы обменять в РФ – Зеленский

Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV





"Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - отметил Зеленский.





Вместе с тем, по словам Зеленского, Россия прямо не заявляла свои требования "оставить в покое" Медведчука.





"Прямых вещей не было", - сказал президент.



