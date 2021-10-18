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Новости
Украина
18 октября 21, 10:19
Медведчука могли бы обменять в РФ – Зеленский
Виктор Медведчук
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Россия прямо не заявляла свои требования "оставить в покое" нардепа Виктора Медведчука.
Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV

"Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - отметил Зеленский.

Вместе с тем, по словам Зеленского, Россия прямо не заявляла свои требования "оставить в покое" Медведчука.

"Прямых вещей не было", - сказал президент.

Источник: https://korrespondent.net/
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