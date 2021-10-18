Зеленский прокомментировал расследование об офшорах

Президент Украины Владимир Зеленский, впервые комментируя расследование украинских журналистов в рамках Pandora Papers об офшорах, заявил, что не увидел в нем ни одной новой детали.





"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м то же кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Украины Петра) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, по моему мнению, даже там он это кричал со сцены: "Деньги Квартал получал от ПриватБанка, от (Игоря) Коломойского. Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали", — сказал президент в интервью телеканалу ICTV.





Он добавил, что не увидел ни одной новой детали и это радует, и, по мнению Зеленского, свидетельствует о том, что с 2019-го "на меня, как на президента Украины, ничего друг Петр так и не нашел".





Также Зеленский уверяет, что ни он и ни один член студии Квартал 95 не занимался отмыванием денег.





"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001-го, и в 2019-м не занимался ни я, ни один член студии Квартал 95 Мы занимались исключительно творчеством", — добавил он.





Напомним, что расследование Pandora Papers показало, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский вместе с партнерами по Кварталу-95 учредили сеть офшорных компаний не позже 2012 года — в этот же время студия начала на регулярной основе производить передачи для телеканала 1+1, владельцем которого является Игорь Коломойский.





В Офисе президента уверяют, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют "особенностями рынка" тех времен.



