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Украина
18 октября 21, 10:27
Красная зона еще в четырех регионах Украины
карантин
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С 18 октября в "красную" зону переходят четыре области - Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровкая.
С начала суток 18 октября в "красную" карантинную зону вошли еще четыре области Украины - Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская. Об этом ранее сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Соответствующее решение еще 15 октября приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно правилам адаптивного карантина, в "красной" зоне запрещена работа ТРЦ, рынков, кафе, кинотеатров, запрещены массовые мероприятия. Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник. При этом, по новым правилам, при условии 100-й вакцинации персонала и посетителей ограничений можно избежать.

Известно, что в "красной" зоне учебные заведения смогут работать только в том случае, если у 100% работников будут "зеленые" COVID-сертификаты.

Правила "красной" зоны не подразумевают ограничений для общественного транспорта. Вместе с тем, власти на местах могут их вводить на свое усмотрение. Так, в частности, власти Запорожья приняли решение пускать в транспорт по COVID-сертификату. Альтернативой документу о вакцинации может быть негативный ПЦР-тест или справка с работы.

Помимо регионов "красной" зоны, с понедельника ужесточает карантин и Львов. Местные власти решили отправить школы на двухнедельные каникулы, а работа бизнеса разрешается при условии вакцинации персонала или наличия у них негативного ПЦР-теста. Если ситуация с коронавирусом в городе не стабилизируется, с 1 ноября Львов усилит карантин еще больше - от посетителей так же будут требовать вакцинацию или тест.

Источник: https://korrespondent.net/
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