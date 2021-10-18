Сутки на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 октября.





Так, в направлении Луганского враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.





Неподалеку Крымского применялись станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановки позиции украинских военнослужащих враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





На вооруженные провокации противника бойцы ВСУ открывали огонь в ответ, заставив его прекратить огневую активность.





"По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.



