В Украине минимум COVID-случаев за неделю

В Украине за минувшие сутки выявили 9 524 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 2 тысячи меньше вчерашнего показателя и минимум с 11 октября, сообщает Минздрав в понедельник, 18 октября.
Среди новых заболевших детей – 790, медработников – 122. Также за сутки: госпитализированы – 3 127 человек, летальных случаев – 177, выздоровело – 3 421 человек.
Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 376), Харьковской (823) и Днепропетровской (782) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 644 694 человек, выздоровели 2 329 418 человек, летальных случаев – 60 810.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 416
Винницкая - 110
Волынская - 284
Днепропетровская - 782
Донецкая - 537
Житомирская - 703
Закарпатская - 47
Запорожская - 542
Ивано-Франковская - 184
Киевская - 195
Кировоградская - 71
Луганская - 194
Львовская - 546
Николаевская - 178
Одесская - 1367
Полтавская - 81
Ровенская - 169
Сумская - 488
Тернопольская - 287
Харьковская - 823
Херсонская - 469
Хмельницкая - 251
Черкасская - 283
Черновицкая - 391
Черниговская - 126
Напомним, с 18 октября красная зона начала действовать в еще четырех областях Украины – Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской.