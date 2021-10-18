Кулеба - Пескову: Худший сценарий уже состоялся

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на выпад пресс-секретаря президента РФ, который заявил, что вступление Украины в НАТО будет худшим сценарием для России. Кулеба сказал, что худший сценарий уже состоялся. Об этом в понедельник, 18 октября, Кулеба написал в Twitter.





По словам Кулебы, худший сценарий уже состоялся - Россия напала на Украину и оккупировала часть территории.





"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО", - написал министр, особо подчеркнув, что Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе.





Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французским СМИ заявил, что вступление Украины в НАТО может подтолкнуть Россию к активным мерам для защиты собственной безопасности.





Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО, который состоится в Мадриде в следующем году, подтвердят поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.



