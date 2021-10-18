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Новости
Украина
18 октября 21, 17:09
Кулеба - Пескову: Худший сценарий уже состоялся
Дмитрий Кулеба
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Глава МИД Украины заявил, что худший сценарий уже состоялся - Россия напала на Украину и оккупировала часть территории.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на выпад пресс-секретаря президента РФ, который заявил, что вступление Украины в НАТО будет худшим сценарием для России. Кулеба сказал, что худший сценарий уже состоялся. Об этом в понедельник, 18 октября, Кулеба написал в Twitter.

По словам Кулебы, худший сценарий уже состоялся - Россия напала на Украину и оккупировала часть территории.

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО", - написал министр, особо подчеркнув, что Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французским СМИ заявил, что вступление Украины в НАТО может подтолкнуть Россию к активным мерам для защиты собственной безопасности.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО, который состоится в Мадриде в следующем году, подтвердят поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе. 

Источник: https://korrespondent.net/
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