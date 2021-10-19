Зеленский о тарифах: Будет нормальная цена

В Украине тарифы на электроэнергию не растут. И это несмотря на то, что на мировом рынке ее стоимость увеличивается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.





"У нас электроэнергия осталась такая же, как была до отопительного сезона. И наоборот - цена уменьшилась для малообеспеченных людей. Мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой", - сказал Зеленский.





Он добавил, что в отдельных регионах имеются некоторые технические вопросы, которые будут решены.





Зеленский напомнил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Киеве 30 сентября, был подписан Меморандум между Кабмином, Нафтогазом и представителями местной власти о том, что тарифы повышаться не будут.





"НАК Нафтогаз Украины и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа, - ред.). Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат - не могу сказать, что по желаемой цене - но в любом случае это будет нормальная цена", - сказал глава государства.





По его словам, главе Нафтогаз Украины Юрию Витренко поставлена задача коммуницировать с представителями местной власти и помогать в решении энергетических проблем.





Также Зеленский прокомментировал ситуацию с достройкой российского газопровода Северный поток-2.





"Северный поток-2 - современное оружие... Появилась новое оружие - энергетическое. Последствий этого оружия никто еще не знает - зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной", - сказал он.





Зеленский добавил, что правительство планирует готовить "трансформацию энергобезопасности Украины", которая вскоре будет представлена гражданам.



