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Новости
Украина
19 октября 21, 10:58
"У нас все готово": Зеленский о третьей COVID-волне
Владимир Зеленский
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В Украине в больницах за сутки разворачивается до 90 тысяч коек с кислородом, аппаратами ИВЛ, заверил президент.
Украина готова к третьей волне коронавируса. Пик инфицирования штаммом Дельта вскоре будет угасать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

"Третья волна – волна Дельта. Во-первых, мы должны понимать, что она пришла в Украину позднее, чем в Европу... Пик Дельты сегодня и в ближайшие две недели будет угасать, мне так кажется. И не просто кажется, я знаю ту или иную информацию из Министерства здравоохранения, из СНБО. Главное, в этом вопросе понять, насколько ты готов. Считаю, что Украина готова", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в стране в инфекционных больницах за сутки разворачивается до 90 тысяч коек с кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких.

"У нас все готово. Есть скорые. Это очень большое достижение нашей медицинской системы", - подчеркнул Зеленский.

Источник: https://korrespondent.net/
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