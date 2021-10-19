Еще три страны ЕС поддержат евроинтеграцию Украины

Количество государств-членов Евросоюза, которые письменно на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины, скоро увеличится до семи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, обнародованном в понедельник, 18 октября.





По словам главы государства, уже четыре страны в ЕС подписали такие декларации, еще три документа будут подписаны в ближайшее время.

"То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - сказал он.





Зеленский отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель поддерживают членство Украины в сообществе, однако необходима поддержка всех 27 стран.





При этом украинский лидер признал, что есть государства, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу, поэтому с каждым из них отдельно идет соответствующая работа.





Напомним, 12 октября в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в ходе которого стороны подписали соглашения об "открытом небе" и транше в размере 600 милионов евро. Однако конкретных сроков относительно членства Украины в Евросоюзе в итоговом заявлении нет.



