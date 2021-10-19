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Украина
19 октября 21, 11:13
Россия провела учения по обороне побережья Крыма
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Подразделения соединения береговой обороны осуществили подавление корабельной артиллерии и нанесли удар по десантирующимся.
Российские военные провели в аннексированном Крыму на полигоне Опук командно-штабные учения по обороне побережья при высадке морского десанта. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник, 19 октября.

"В рамках учения подразделения морской пехоты Черноморского флота на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника", – говорится в сообщении.

В свою очередь подразделения соединения береговой обороны ЧФ, а также танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЮВО, применив ракетные и артиллерийские подразделения, осуществили подавление корабельной артиллерии и нанесли удар по десантирующимся.

На завершающем этапе участники учения отработали действия по смене огневых позиций, перегруппировку ракетных, артиллерийских и танковых подразделений под прикрытием аэрозольной маскировки.

Источник: https://korrespondent.net/
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