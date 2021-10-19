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19 октября 21, 11:14
На Донбассе за сутки семь нарушений, потерь нет
Донбасс
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Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Подразделения ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 19 октября.

Так, позиции возле Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки противник совершил обстрел из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Водяного применялись ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Неподалеку Крымского незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра вторника, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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