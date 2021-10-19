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Новости
Украина
19 октября 21, 11:21
В Украине резко подскочили темпы COVID-вакцинации
вакцина
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С начала вакционной кампании привито свыше 8 млн украинцев. Полностью иммунизированы и получили две дозы – почти 6,6 млн человек.
В Украине за минувшие сутки привили от коронавируса 193 069 человек. Это более чем в три раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 19 октября.

Первую дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы – 83 402 человек. В понедельник работали 957 мобильных бригад, 3 010 пунктов прививки и 349 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 97 129. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 59 431 и AstraZeneca – 36 509. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

С начала вакционной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 837/8258
Винницкая область - 261/2744
Волынская - 435/1905
Днепропетровская - 1203/9056
Донецкая - 899/4071
Житомирская - 202/2492
Закарпатская - 184/1720
Запорожская - 1019/3737
Ивано-Франковская - 213/2264
Киевская - 565/3573
Кировоградская - 47/2012
Луганская - 611/1802
Львовская - 959/4642
Николаевская - 302/2931
Одесская - 1418/5169
Полтавская - 593/3701
Ровенская - 593/1662
Сумская - 700/2323
Тернопольская - 437/1689
Харьковская - 1412/6850
Херсонская - 880/1730
Хмельницкая - 301/3191
Черкасская - 676/2308
Черновицкая - 595/1790
Черниговская - 237/1782

Источник: https://korrespondent.net/
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