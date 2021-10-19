В Украине резко подскочили темпы COVID-вакцинации

В Украине за минувшие сутки привили от коронавируса 193 069 человек. Это более чем в три раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 19 октября.





Первую дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы – 83 402 человек. В понедельник работали 957 мобильных бригад, 3 010 пунктов прививки и 349 центров вакцинации.





Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 97 129. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 59 431 и AstraZeneca – 36 509. Препарат фирмы Moderna не был задействован.





С начала вакционной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев - 837/8258

Винницкая область - 261/2744

Волынская - 435/1905

Днепропетровская - 1203/9056

Донецкая - 899/4071

Житомирская - 202/2492

Закарпатская - 184/1720

Запорожская - 1019/3737

Ивано-Франковская - 213/2264

Киевская - 565/3573

Кировоградская - 47/2012

Луганская - 611/1802

Львовская - 959/4642

Николаевская - 302/2931

Одесская - 1418/5169

Полтавская - 593/3701

Ровенская - 593/1662

Сумская - 700/2323

Тернопольская - 437/1689

Харьковская - 1412/6850

Херсонская - 880/1730

Хмельницкая - 301/3191

Черкасская - 676/2308

Черновицкая - 595/1790

Черниговская - 237/1782



