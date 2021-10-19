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Украина
19 октября 21, 11:24
Комитет Рады одобрил проект бюджета на 2022 год
бюджет
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Парламент планирует рассмотреть бюджет на следующий год в первом чтении завтра, хотя по регламенту депутаты должны получить его за два дня.
Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам принять бюджет на 2022 год в первом чтении. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. 

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления Верховной Рады Украины О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом", - написал он.

Парламент планирует рассмотреть проект бюджета-2022 в первом чтении завтра.

Источник: https://korrespondent.net/
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