Комитет Рады одобрил проект бюджета на 2022 год

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам принять бюджет на 2022 год в первом чтении. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.





"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления Верховной Рады Украины О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом", - написал он.





Парламент планирует рассмотреть проект бюджета-2022 в первом чтении завтра.



