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Новости
Украина
19 октября 21, 11:26
Миссия ОБСЕ возобновила деятельность в Горловке
ОБСЕ
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Команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в Горловке.
Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке. Об этом во вторник, 19 октября, сообщается в Оперативном отчете СММ ОБСЕ на сайте организации.

Отмечается, что 18 октября навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в Горловке и что эти ворота были открыты. Перед зданием ППБ наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.

Напомним, незаконные вооруженные формирования с 17 октября не выпускали двух сотрудников СММ ОБСЕ из помещения передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке и требовали освобождения задержанного 13 октября Вооруженными Силами Украины члена НВФ, гражданина России Андрея Косяка в районе Золотого. 

Источник: https://korrespondent.net/
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