Миссия ОБСЕ возобновила деятельность в Горловке

Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке. Об этом во вторник, 19 октября, сообщается в Оперативном отчете СММ ОБСЕ на сайте организации.





Отмечается, что 18 октября навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в Горловке и что эти ворота были открыты. Перед зданием ППБ наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.





Напомним, незаконные вооруженные формирования с 17 октября не выпускали двух сотрудников СММ ОБСЕ из помещения передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке и требовали освобождения задержанного 13 октября Вооруженными Силами Украины члена НВФ, гражданина России Андрея Косяка в районе Золотого.



