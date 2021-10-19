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Новости
Украина
19 октября 21, 11:32
Минфин назвал сроки решения МВФ по траншу
МВФ
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Решение о выделении Украине следующего транша МВФ должны принять в ноябре. Также ожидается продление действующей программы.
Совет МВФ может принять решение о выделении второго транша и о продлении программы stand-by для Украины в ноябре, сообщает Министерство финансов.

"Для Украины МВФ является одним из ключевых партнеров в проведении реформ и обеспечении макроэкономической стабильности страны. Мы ожидаем, что решение Советом МВФ о выделении второго транша и о продлении программы до конца июня 2022 будет рассмотрено уже в ноябре этого года", - сказал глава ведомства Сергей Марченко.

Он поздравил достижение на рабочем уровне решения о завершении первого пересмотра программы.

Источник: https://korrespondent.net/
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