Минфин назвал сроки решения МВФ по траншу

Совет МВФ может принять решение о выделении второго транша и о продлении программы stand-by для Украины в ноябре, сообщает Министерство финансов.





"Для Украины МВФ является одним из ключевых партнеров в проведении реформ и обеспечении макроэкономической стабильности страны. Мы ожидаем, что решение Советом МВФ о выделении второго транша и о продлении программы до конца июня 2022 будет рассмотрено уже в ноябре этого года", - сказал глава ведомства Сергей Марченко.





Он поздравил достижение на рабочем уровне решения о завершении первого пересмотра программы.



