В Киев прибыл глава Пентагона

В Киев во вторник, 19 октября, прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает Посольство США в Украине.





"Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии", - сказал Остин.





Глава американского оборонного ведомства выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном.





После этого министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности.



