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Новости
Украина
19 октября 21, 11:39
В Киев прибыл глава Пентагона
Ллойд Остин
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После встречи с украинским коллегой министр обороны США встретится с президентом Зеленским.
В Киев во вторник, 19 октября, прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает Посольство США в Украине.

"Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии", - сказал Остин.

Глава американского оборонного ведомства выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном.

После этого министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности.

Источник: https://korrespondent.net/
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