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Новости
Украина
19 октября 21, 20:17
Зеленский встретился с главой Пентагона
Владимир Зеленский, Ллойд Остин
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Владимир Зеленский и Ллойд Остин обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности и обороны.

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, прибывшим в Киев с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба ОП во вторник, 19 октября.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, как мы и договаривались в США, с визитом в Украину. Спасибо и Президенту Байдену за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Стороны обсудили углубление практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Зеленского в Штаты.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил американскую сторону за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей ВСУ с целью противодействия российской агрессии.

Также Зеленский и Остин обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей. Зеленский отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений Украины. Ллойду рассказали о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.

Наконец, Владимир Зеленский и Ллойд Остин затронули вопросы энергетической безопасности Украины и Европы. Остин заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны США независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, перед визитом в Украину глава Пентагона побывал в Грузии. Как сообщалось, Ллойд Остин совершает турне по странам Европы. На этой неделе его также ждут в Румынии. А завершит он свою поездку в Брюсселе, где проведет переговоры с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО.
Korrespondent
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